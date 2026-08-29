Wohin Sie fliehen sollten, wenn die Welt untergeht

Kriege, Krisen, Katastrophen – die Zeiten waren auch schon einmal rosiger. Sollten Sie sich angesichts dessen fragen, wohin Sie am besten fliehen sollten, wenn die Welt untergeht, hat die Wissenschaft nun die passende Antwort parat. Bevor Sie sich allerdings vorschnell den Fluchtrucksack umschnallen, sollten Sie ein paar Dinge bedenken.
Von Sonneneruptionen und Asteroiden über Erdbeben und Vulkanausbrüche bis hin zu Seuchen, Atomkriegen oder massiven Cyberangriffen: Es sind viele Katastrophenszenarien denkbar, die Auswirkungen im globalen Maßstab haben. Die schlechte Nachricht ist, dass kein Ort dieser Welt gegen sämtliche dieser Risiken gewappnet ist. Doch es gibt Länder, und das ist die gute Nachricht, die widerstandsfähiger und besser darauf vorbereitet sind als andere.
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