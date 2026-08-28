Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frischgebackener Opa

Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen

Innenpolitik
28.08.2026 19:00
NIcht verpassen: Das ganze „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ mit Bundeskanzler Christian ...
NIcht verpassen: Das ganze „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ mit Bundeskanzler Christian Stocker Sonntagfrüh in der „Krone“ und auf krone.at(Bild: Imre Antal)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Bundeskanzler und „Neu-Opa“ Christian Stocker will die künftigen Pensionen der Kinder absichern. Gelingen soll das durch einen neuen Staatsfonds, der sich aus Gewinnen von Staatsbeteiligungen speisen soll, wie er der „Krone“ verrät. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit gerade einmal rund einer Woche ist Kanzler Stocker Opa – und schon richtet der Regierungschef den Blick verstärkt auf die Pensionsvorsorge unserer Kinder. Im Sommergespräch mit der „Krone“ erklärt er, die Gewinne aus Staatsbeteiligungen künftig in einem Fonds veranlagen zu wollen. „Die Gewinne sollen dann die Absicherung des staatlichen Pensionssystems sicherstellen“, erklärt Großvater Stocker.

Zur Erinnerung: Vor rund einem Jahr widmete sich Stocker im „Sommergespräch“ mit dem ORF auch dem Thema Pensionen – stellte die dann auch eingetretenen Abschlüsse unter der Inflationsrate in Aussicht. Eine Ansage, die ihm auch parteiintern viel Kritik einbrachte. 

Lesen Sie auch:
Akteure der Deradikalisierungsstelle Derad sollen Überschneidungen mit der Ideologie der ...
Nähe zu Islamismus?
Schwere Vorwürfe gegen Deradikalisierungsstelle
28.08.2026
Mega-Budget der EU
Stocker: „Der schlimmste Fall wäre, dass …“
27.08.2026
Familie wird größer
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
25.08.2026

Neuer Anlauf bei Politischem Islam
Klare Kante zeigt der Kanzler aber auch im Kampf gegen den Politischen Islam. Diesen will der ÖVP-Chef verbieten lassen – am liebsten gleich per Gesetz im Verfassungsrang. Ein Vorhaben, das die ÖVP aufgrund des Drucks von Rechts (der FPÖ) bereits im Regierungsprogramm niedergeschrieben haben wollte. Damals hat es nicht geklappt – jetzt wagt der Kanzler trotz ähnlich geringer Erfolgsaussichten einen neuen Anlauf.

Was Stocker zu einer möglichen Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und zum selbst ausgelösten Mütter-Aufstand gegen seine Person sagt, sehen Sie Sonntagfrüh ab 6 Uhr im „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ auf krone.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
28.08.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FPÖ
BundeskanzlerKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
189.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.377 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
129.882 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1201 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
782 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Innenpolitik
Stadträtin unterwegs
Autofahrt mit Ulli Sima: „Staus nerven mich auch“
Frischgebackener Opa
Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen
Wohl kaum abzufangen
Neue China-Waffe sorgt für Sorgenfalten in den USA
Krone Plus Logo
Geht um Platz 1 in OÖ
FPÖ vor ÖVP: LH-Partei kontert mit eigener Umfrage
Mit NEOS-Stimmen
Im 4. Versuch: Schwentner wieder Kahrs „Vize“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf