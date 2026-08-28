Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen

Neuer Anlauf bei Politischem Islam

Klare Kante zeigt der Kanzler aber auch im Kampf gegen den Politischen Islam. Diesen will der ÖVP-Chef verbieten lassen – am liebsten gleich per Gesetz im Verfassungsrang. Ein Vorhaben, das die ÖVP aufgrund des Drucks von Rechts (der FPÖ) bereits im Regierungsprogramm niedergeschrieben haben wollte. Damals hat es nicht geklappt – jetzt wagt der Kanzler trotz ähnlich geringer Erfolgsaussichten einen neuen Anlauf.