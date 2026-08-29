Benko soll eigenen Dienstvertrag gefälscht haben

Benko und seine Vertrauten bestreiten sämtliche Vorwürfe; es gilt die Unschuldsvermutung. Der nächste Prozess gegen den Rekord-Pleitier findet bereits am 22. und 23. September in Innsbruck statt, da wird einmal mehr über die Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg und den damit einhergehenden Verdacht auf betrügerische Krida verhandelt.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch im Verfahren wegen betrügerischer Krida aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen – wir berichteten.