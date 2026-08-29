Bergung von Flugzeug ist „zermürbende Spielerei“

Wie sieht der aktuelle Zeitrahmen aus? „Schwer zu sagen“, meint Hufnagl. „Wir haben gestern bis Mitternacht gearbeitet, hätten auch die ganze Nacht durchgemacht. Aber durch das Gewitter war der See einfach zu unruhig.“ Heute, Samstag, wird wieder alles versucht. Doch erst, wenn die Aufhängung klappt, ist eine Bergung möglich – und auch diese wird einige Stunden in Anspruch nehmen.

