Hoffnungsvolle Automarke schon wieder Geschichte

Xiaomi zeigt, wie schwer „einfach Autos bauen“ ist

Vielleicht steckt hinter der Geschichte auch ein bisschen Xiaomi-Neid. Der Smartphone-Konzern hat in China vorgemacht, dass ein Technologiekonzern tatsächlich binnen weniger Jahre zu einem ernsthaften Autobauer werden kann. Der SU7 entwickelte sich zum Verkaufserfolg, der SU7 Ultra sorgte mit seinen Fahrleistungen sogar auf dem Nürburgring für Aufsehen.