GOLD! Höll zum fünften Mal in Folge Weltmeisterin

Sie hat es schon wieder geschafft! Valentina „Vali“ Höll krönte sich in Val di Sole (Italien) zum fünften Mal zur Weltmeisterin im Mountainbike-Downhill – und das in Folge! Die Saalbacherin gewann einmal mehr in eindrucksvoller Manier.
„High five“ für Valentina Höll!
Die Salzburger Ausnahmekönnerin krönte sich bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften zum fünften Mal en suite zur Downhill-Königin.
Die 24-Jährige die erst vor wenigen Tagen ihren fünften Gesamtweltcupsieg in trockene Tücher brachte, ließ der Konkurrenz in Val di Sole einmal mehr keine Chance und gewann mit knapp zwei Sekunden Vorsprung.
„Es ist einfach unglaublich! Heutzutage ist es so zach zu gewinnen. Ich dachte, fünf Titel in Folge wären unmöglich“, rang die Pinzgauerin im Ziel nach Worten.
Höll setzte sich in einer Fahrzeit von 4:01,558 Minuten durch und verwies die Schweizerin Lisa Baumann (+1,728) deutlich auf Rang zwei. Hamden Harriet aus Großbritannien wurde mit 2,046 Sekunden Rückstand Dritte.
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