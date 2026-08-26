Kinder allein zu Hause lassen: Worauf es ankommt

Irgendwann werden Eltern mit der Frage konfrontiert und müssen entscheiden, ab wann es sicher ist, ihr Kind allein zu Hause zu lassen – doch die Antwort darauf ist überraschend unklar. Je nachdem, wo man wohnt, können die Empfehlungen stark variieren, und viele Eltern sind bei dieser wichtigen Entscheidung auf ihre eigenen Kindheitserfahrungen oder auf Ratschläge von Freunden und Verwandten angewiesen.