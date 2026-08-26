Kinder allein zu Hause lassen: Worauf es ankommt

Würden Sie Ihr Kind allein zu Hause lassen? Für viele Eltern hängt die Antwort vom Alter ab. Doch wenn es um Sicherheit und Selbstständigkeit geht, deuten die Erkenntnisse der Neurowissenschaften darauf hin, dass eine andere Frage vielleicht wichtiger ist.
Irgendwann werden Eltern mit der Frage konfrontiert und müssen entscheiden, ab wann es sicher ist, ihr Kind allein zu Hause zu lassen – doch die Antwort darauf ist überraschend unklar. Je nachdem, wo man wohnt, können die Empfehlungen stark variieren, und viele Eltern sind bei dieser wichtigen Entscheidung auf ihre eigenen Kindheitserfahrungen oder auf Ratschläge von Freunden und Verwandten angewiesen.
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