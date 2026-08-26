Hundeattacke: Dobermann ging auf Zehnjährigen los

Es ist der Horror eines jeden Elternteils: Am Samstag ging im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf einem Sportplatz ein Dobermann auf einen Zehnjährigen Burschen los. Er erlitt mehrere Bisswunden am ganzen Körper.
Heftige Szenen spielten sich am späten Samstagnachmittag in Buch-St. Magdalena ab: Vier Burschen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren spielten gerade am dortigen Fußballplatz, als ein aggressiver Hund auf sie zustürmte. Wie Polizeisprecher Markus Lamb berichtet, war der Dobermann aus einem benachbarten Haus entkommen.
„Der Hund ging auf die Kinder los und biss einen Zehnjährigen mehrfach in Oberschenkel, Schulter und Rücken“, sagt Lamb. Eine 42-jährige Zeugin beobachtete das Geschehen und wurde zur Retterin. Sie schritt ein, sodass der Hund schließlich vom Kind abließ.
Einer der Burschen setzte die Rettungskette in Gang. Der Zehnjährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Oberwart gebracht. Anrainer verständigten den Hundebesitzer, worauf dieser den Hund abholte. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen.
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