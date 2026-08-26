Hundeattacke: Dobermann ging auf Zehnjährigen los

Einer der Burschen setzte die Rettungskette in Gang. Der Zehnjährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Oberwart gebracht. Anrainer verständigten den Hundebesitzer, worauf dieser den Hund abholte. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen.