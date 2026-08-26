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US Open: „Es sind viele Fragezeichen offen“

Tennis
26.08.2026 14:40
Für JOYN/Puls 4 bei den US Open im Einsatz: Dennis Novak (li.), Julian Knowle (mi.) und Stefan ...
Für JOYN/Puls 4 bei den US Open im Einsatz: Dennis Novak (li.), Julian Knowle (mi.) und Stefan Koubek (re.).(Bild: JOYN/roast.media)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Showdown im Big Apple! Von 30. August bis 13. September blickt die Tenniswelt nach Flushing Meadows und bei den US Open 2026 ist heuer besonders viel Spannung garantiert. Die Experten Stefan Koubek, Julian Knowle, Dennis Novak und Nico Langmann erwarten ein offenes Rennen um den Titel. Mittendrin ist auch ein starkes österreichisches Aufgebot.

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Fix im Hauptbewerb stehen Anastasia Potapova, Shooting-Star Lilli Tagger, Sinja Kraus und Julia Grabher bei den Damen sowie Filip Misolic bei den Herren. Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler müssen hingegen den Weg über die Qualifikation nehmen. Sebastian Ofner ist bereits gegen Kei Nishikori ausgeschieden.

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„Es sind viele Fragezeichen offen“, blickt Rollstuhltennisspieler Nico Langmann auf das diesjährige Teilnehmerfeld. Die Ausgangslage ist tatsächlich ungewöhnlich: Weltranglistenerster Jannik Sinner fehlt, Carlos Alcaraz kehrt nach einer längeren Verletzungspause zurück und auch ÖTV-Ass Misolic feiert sein Comeback.

„Heuer wird es ein offenes Turnier“
Für Ex-Profi und Kommentator Stefan Koubek ist deshalb klar: „Heuer wird es ein offenes Turnier.“ Besonders die Lokalmatadore sollte man seiner Meinung nach auf der Rechnung haben. „Die Amerikaner sind sehr gut drauf und haben eine große Chance auf den Titel.“

US-Open-Sieger Julian Knowle sieht dagegen vor allem Alexander Zverev und Novak Djokovic in der Favoritenrolle. Zudem traut der ehemalige österreichische Doppel-Spezialist Youngster Rafael Jodar einiges zu.

Und die rot-weiß-rote Fraktion? Auch hier herrscht vor dem Turnier Optimismus. „Sie haben alle unheimliches Potenzial und können die ein oder andere Überraschung schaffen“, sagt Dennis Novak. Der ÖTV-Profi wechselt in New York erstmals die Perspektive und wird bei JOYN als TV-Experte im Einsatz sein.

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Tagger sogar in die zweite Woche?
Besonders große Hoffnungen ruhen auf Lilli Tagger. Die 18-Jährige hat sich zuletzt ins internationale Rampenlicht gespielt und Koubek traut ihr in New York einen tiefen Lauf zu. „Sie kann eine zweite Woche erreichen. Sie beeindruckt alle zurzeit“, schwärmt der ehemalige Weltranglisten-20. Eine entscheidende Rolle werde allerdings der Turnierbaum spielen: „Das Um und Auf ist aber die Auslosung.“

Das Team von JOYN/Puls4 ist bereit für die US Open.
Das Team von JOYN/Puls4 ist bereit für die US Open.(Bild: JOYN/roast.media)

26 US-Open-Partien live
In Österreich sind die US Open exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Insgesamt werden 26 Partien live übertragen. Von Turnierbeginn bis einschließlich Viertelfinale zeigt JOYN täglich ab 16.45 Uhr zwei ausgewählte Spiele aus dem Hauptbewerb. Die jeweiligen Paarungen werden auf der JOYN-Website bekannt gegeben. Eine Herren-Achtelfinal-Partie am 6. September sowie jeweils ein Damen- und Herren-Halbfinale laufen auf JOYN und PULS 4. Gleiches gilt für die beiden Endspiele: Das Damen-Finale steigt am Samstag, 12. September, ab 22 Uhr, das Herren-Finale folgt am Sonntag, 13. September, ab 19.25 Uhr.

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