US Open: „Es sind viele Fragezeichen offen“

26 US-Open-Partien live

In Österreich sind die US Open exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Insgesamt werden 26 Partien live übertragen. Von Turnierbeginn bis einschließlich Viertelfinale zeigt JOYN täglich ab 16.45 Uhr zwei ausgewählte Spiele aus dem Hauptbewerb. Die jeweiligen Paarungen werden auf der JOYN-Website bekannt gegeben. Eine Herren-Achtelfinal-Partie am 6. September sowie jeweils ein Damen- und Herren-Halbfinale laufen auf JOYN und PULS 4. Gleiches gilt für die beiden Endspiele: Das Damen-Finale steigt am Samstag, 12. September, ab 22 Uhr, das Herren-Finale folgt am Sonntag, 13. September, ab 19.25 Uhr.