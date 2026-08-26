Millionenschaden: Sportwetten statt Investments

Sein Verteidiger gibt den Geschädigten zumindest einen kleinen Lichtblick: „Der Sportwettenkonzern ist bereit, etwas zu zahlen.“ Man strebe einen Zivilprozess an, in dem man einen Teil der verlorenen Summe zumindest zurückholen wollen. Wie erfolgsträchtig das sein wird, bleibt abzuwarten. Der 28-Jährige sagt zumindest zu Prozessende: „Ich werde mein Bestes geben, um den Schaden wieder gutzumachen.“ Was bei 1,9 Millionen Euro eine Zeit dauern kann ...