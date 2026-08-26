Kein Kopftuch: Wurde Bewerberin daher abgelehnt?

Yasemin Büyüktepe studierte islamische Religionspädagogik und bewarb sich für den Schuldienst. Von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich wurde sie abgelehnt. Es gibt einen Verdacht.
Wer Yasemin Büyüktepe aus Tirol begegnet, lernt eine aufgeschlossene Frau kennen, eine interessierte und reflektierte. Und eine sehr gut ausgebildete. Yasemin Büyüktepe hat islamische Religionspädagogik studiert und 2020 ihren Abschluss gemacht.
Die beruflichen Ziele waren für die Absolventin rasch klar: „Ich möchte Religionslehrerin werden“, sagt die Muslimin im Interview mit der „Krone“. Und sie hat eine genaue Vorstellung von dem, was sie Kindern vermitteln möchte.
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