Niceshops kann Umsatz um fast 25 Prozent steigern

Bereits das Vorjahresergebnis von 169 Millionen Euro Umsatz war ein Rekord, dieser scheint heuer pulverisiert zu werden. Wie Niceshops am Mittwoch mitteilte, wurde im ersten Halbjahr ein Umsatz von 97,3 Millionen Euro erzielt, das ist ein Plus von 23,6 Prozent. Der Gewinn (vor Zinsen und Steuern) stieg sogar um 38,3 Prozent auf rund fünf Millionen Euro. „Das zeigt, dass wir unsere Prozesse mit dem Wachstum skalieren können und gleichzeitig unsere Margen verbessern“, sagt Geschäftsführerin Carina Hödl.