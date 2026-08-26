Darum könnte diese Betriebserweiterung scheitern

„Ich will in Kuchl bleiben, aber nicht um jeden Preis!“ Mit diesen Worten spricht Alois Kitzberger Klartext. Der Geschäftsführer von Untha Shredding Technologies – einem Spezialisten für Zerkleinerungsanlagen – will erweitern. Aktuell betreibt Untha fünf große Produktions- und Montage-Standorte im Tennengau, vier in Kuchl, einen in Adnet. 380 Mitarbeiter sind im Tennengau beschäftigt. Der Betrieb wächst, die Kapazitäten in den Werken werden eng.