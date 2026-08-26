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Kuchler Firma warnt

Darum könnte diese Betriebserweiterung scheitern

Salzburg
26.08.2026 06:00
Alois Kitzberger will auf diesem Grundstück die Firma Untha ausbauen – das Vorhaben ist ...
Alois Kitzberger will auf diesem Grundstück die Firma Untha ausbauen – das Vorhaben ist schwierig.(Bild: Krone-Collage/Tschepp/Untha)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Untha, ein Spezialist für Zerkleinerungsanlagen in Kuchl, will seine Werke optimieren und ausbauen. Das Vorhaben droht, an einem Schönheitsfehler bei der Widmung zu scheitern – diese hängt nämlich mit dem nicht vorhandenen Vollanschluss für die Tauernautobahn zusammen ...

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„Ich will in Kuchl bleiben, aber nicht um jeden Preis!“ Mit diesen Worten spricht Alois Kitzberger Klartext. Der Geschäftsführer von Untha Shredding Technologies – einem Spezialisten für Zerkleinerungsanlagen – will erweitern. Aktuell betreibt Untha fünf große Produktions- und Montage-Standorte im Tennengau, vier in Kuchl, einen in Adnet. 380 Mitarbeiter sind im Tennengau beschäftigt. Der Betrieb wächst, die Kapazitäten in den Werken werden eng.

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