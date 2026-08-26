Karriereende? „Ich muss das erst einmal verdauen“

„Krone“: Raphi, wie ordnest du diese EM für dich ein?

Raphael Pallitsch: Meine Gefühlslage ist gerade schwierig einzuordnen. Enttäuschung trifft es wahrscheinlich am besten. Man tut alles dafür, um an diesem einen Tag in bestmöglicher Verfassung zu sein. Wenn es dann trotzdem nicht reicht, ist das natürlich bitter.