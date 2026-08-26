Mitten in Nacht: Duo attackierte Burschen (16)

Wilde Szenen dürften sich bereits in der Nacht auf Sonntag in St. Ulrich am Pillersee (Tiroler Bezirk Kitzbühel) abgespielt haben! Ein 16-jähriger Einheimischer wurde dort auf einer Straße von zwei Unbekannten attackiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Der 16-Jährige war auf dem Weg zu einer Veranstaltung im Ortsteil Flecken unterwegs. Dort ging er gegen 2 Uhr auf einer Zufahrtsstraße, als er plötzlich von zwei unbekannten Tätern attackiert wurde.
Wie die Polizei berichtet, sei dies ohne jeglichen Grund geschehen. Die Angreifer verletzten ihn im Gesicht. Der Jugendliche wurde daraufhin im Krankenhaus St. Johann in Tirol behandelt.
Nun sucht die Polizei nach den beiden Unbekannten. Bei einem soll es sich um einen jungen Mann, zwischen 16 und 18 Jahren mit dunklen Haaren handeln. Die zweite Person sei ebenfalls Männlich und Mitte zwanzig gewesen sein.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Fieberbrunn unter Tel.: 059133/7202
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.