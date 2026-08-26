Geprägt fürs Leben: Stars mit schweren Schicksalen

Hinter dem Erfolg und dem roten Teppich stehen bei manchen Stars Erfahrungen, die weit vor dem Ruhm begonnen haben: Gewalt, Missbrauch und ein Zuhause voller Angst. Ob Charlize Theron, Johnny Depp oder Christina Aguilera: Sie alle wurden von schwierigen Kindheiten geprägt – und machen anderen Betroffenen mit ihrer Offenheit Mut.