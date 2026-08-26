Asbest-Fund jetzt auch in Wiener Schulgebäude

Schon 2025 wurde Asbest in den Bauteilen an einem Schulstandort in Wien-Leopoldstadt entdeckt. Nun wird das alte Gebäude vollständig abgerissen. Über den Fund des krebserregenden Stoffs wurden die Anrainer aber nicht in Kenntnis gesetzt ...
Seit Anfang des Sommers laufen die Abrissarbeiten am Schulgebäude in der Schwarzingergasse in der Leopoldstadt. Zwar war die Entscheidung sang- und klanglos schon 2025 vollzogen worden, laut dem Schulerhalter (MA 56) habe man diese aber eingehend geprüft.
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