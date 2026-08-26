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Anrainer ohne Infos

Asbest-Fund jetzt auch in Wiener Schulgebäude

Wien
26.08.2026 05:00
Die ehemalige Schule in der Leopoldstadt wird nun schon seit Juli abgerissen.
Die ehemalige Schule in der Leopoldstadt wird nun schon seit Juli abgerissen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Schon 2025 wurde Asbest in den Bauteilen an einem Schulstandort in Wien-Leopoldstadt entdeckt. Nun wird das alte Gebäude vollständig abgerissen. Über den Fund des krebserregenden Stoffs wurden die Anrainer aber nicht in Kenntnis gesetzt ...

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Seit Anfang des Sommers laufen die Abrissarbeiten am Schulgebäude in der Schwarzingergasse in der Leopoldstadt. Zwar war die Entscheidung sang- und klanglos schon 2025 vollzogen worden, laut dem Schulerhalter (MA 56) habe man diese aber eingehend geprüft.

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