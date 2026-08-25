Arbeiten bis zum Umfallen? Der Weg zum Wohlstand

Viele Menschen träumen davon, finanziell unabhängiger zu sein, etwas Eigenes aufzubauen oder irgendwann nicht mehr jeden Monat vom nächsten Gehalt abhängig zu sein. Gleichzeitig bleiben viele in einem Job, der sie unglücklich macht. Wie schafft man den Sprung aus dem Hamsterrad, ohne dabei alles aufs Spiel zu setzen? Darüber sprechen bei Tanja Pfaffeneder: Tom Urbanek („Der Immo Mentor“), Larissa Kravitz (Finanzexpertin und Gründerin von Investorella), Ilse Wagner (Unternehmerin und Autorin)