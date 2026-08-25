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Großer Hitze-Check

In Wiener Wohnungen 26 Tage lang über 30 Grad!

Wien
25.08.2026 19:00
Selbst in der Nacht kühlten viele Wohnungen nicht ab.
Selbst in der Nacht kühlten viele Wohnungen nicht ab.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Eine Langzeitmessung der Universität für Bodenkultur und Greenpeace in zwölf Wohnungen von Wiener Senioren zeigt dramatische Ergebnisse. Die Sommer bleiben extrem – daher soll Hitzeschutz im Mietrecht verankert werden.

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Noch nie hat es in Wien so viele Hitzetage und Tropennächte gegeben wie in diesem Jahr. Und die Hauptstädter spüren es täglich: in den Öffis, auf der Straße, bei der Arbeit. Vor allem aber auch in der eigenen Wohnung.

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