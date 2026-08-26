Meghan und Harry schon in Großbritannien gelandet

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Jahren im selbstgewählten Exil in den USA ihren Umzug zurück nach Großbritannien wagen. Und schon am heutigen Mittwoch sollen die Sussexes in der alten Heimat gelandet sein, wie die BBC berichtete.
Wie es heißt, seien Harry und Meghan per Privatjet aus London angereist. Gelandet seien sie aber nicht in London, sondern in Birmingham, wie der „Telegraph“ zudem berichtete.
Der Umzug der Sussexes startete also genau eine Woche, nachdem die Bombe geplatzt war. Offiziell bestätigen wollte ein Sprecher des Paares die Infos allerdings nicht.
Schulstart schon im September
Warum es Harry und Meghan plötzlich so eilig haben, wieder zurück nach Großbritannien zu kommen? Das hängt vermutlich auch mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) zusammen.
Die beiden sollen nämlich bereits an britischen Schulen angemeldet sein. Und das neue Schuljahr startet im Königreich bereits in der nächsten Woche.
Keine Rückkehr als „Working Royals“
So groß die Aufregung um die Rückkehr von Harry und Meghan in die alte Heimat ist, eine royale Rückkehr wird damit wohl nicht verbunden sein. Denn so viel steht schon mal fest: Die Sussexes landen als Privatpersonen, nicht als „Working Royals“ in London, eine Wiederaufnahme ihrer royalen Pflichten ist nicht geplant.
Außerdem soll sich König Charles bereits gegen eine „Halb drinnen, halb draußen“-Lösung ausgesprochen haben. Eine Entscheidung, die auch Thronfolger Prinz William unterstützen soll.
Villa in den Cotswolds?
Auch das neue Heim in Großbritannien soll nicht zum royalen Besitz gehören. Gemunkelt wird, dass sich Harry und Meghan für ein Anwesen in den Cotswolds entschieden haben. Auch über ein Haus in der Nähe des Althorp-Anwesens, das im Besitz von Prinzessin Dianas Familie ist, wurde spekuliert.
Unklar ist bislang übrigens auch, wie lange Harry und Meghan vorhaben, zu bleiben. Immerhin wollen die beiden auch ihre Anwesen in Portugal und ihre Villa in Montecito behalten. Womöglich ein Hinweis darauf, dass die Rückkehr nach Großbritannien nur zeitlich begrenzt ist ...
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