Meghan und Harry schon in Großbritannien gelandet

Keine Rückkehr als „Working Royals“

So groß die Aufregung um die Rückkehr von Harry und Meghan in die alte Heimat ist, eine royale Rückkehr wird damit wohl nicht verbunden sein. Denn so viel steht schon mal fest: Die Sussexes landen als Privatpersonen, nicht als „Working Royals“ in London, eine Wiederaufnahme ihrer royalen Pflichten ist nicht geplant.