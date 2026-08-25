Warum Klimakrise Millionen Menschen hungern lässt

Die Welt produziert genug Nahrung. Jeder könnte davon statt werden, würde solidarisch geteilt werden. Doch wir vergessen, dass andere leiden, während wir an Hitzetagen Eis genießen – auch in Europa. Der Klimawandel verstärkt die globale Ernährungskrise. Warum eigentlich? Und warum sollte Sie das interessieren?
Letztens läuteten 3000 Kirchenglocken in Österreich, alle zur gleichen Zeit an einem Freitagnachmittag. Während wir an unserem Eis leckten, erinnerten sie uns kurz, aber laut daran, dass im Stillen nach wie vor hierzulande und weltweit Menschen hungern – und allzu oft schlichtweg verhungern.
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