Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Während wir Eis essen

Warum Klimakrise Millionen Menschen hungern lässt

Österreich
25.08.2026 15:00
Weltweit, auch bei uns, gibt es nach wie vor Menschen, die zu wenig zu essen haben. Da braucht ...
Weltweit, auch bei uns, gibt es nach wie vor Menschen, die zu wenig zu essen haben. Da braucht es Hilfe wie jene der Caritas oder auch einen Erzbischof, der selbst mithilft, wie Josef Grünwidl (re.).(Bild: Krone-Collage/Elisabeth Sellmeier, Imre Antal)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die Welt produziert genug Nahrung. Jeder könnte davon statt werden, würde solidarisch geteilt werden. Doch wir vergessen, dass andere leiden, während wir an Hitzetagen Eis genießen – auch in Europa. Der Klimawandel verstärkt die globale Ernährungskrise. Warum eigentlich? Und warum sollte Sie das interessieren? 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Letztens läuteten 3000 Kirchenglocken in Österreich, alle zur gleichen Zeit an einem Freitagnachmittag. Während wir an unserem Eis leckten, erinnerten sie uns kurz, aber laut daran, dass im Stillen nach wie vor hierzulande und weltweit Menschen hungern – und allzu oft schlichtweg verhungern.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
25.08.2026 15:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
199.555 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
172.197 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
125.314 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3671 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3356 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1348 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Österreich
Nach 115 Jahren
Zu wenige Schwestern: Bekanntes Kloster schließt
Handtuch in Flammen
Zu heiße Wellness? Feuerwehr löscht Brand in Hotel
„Übernachtungseuro“
Soll Tourismus für Leistung der Bauern blechen?
Spektakuläre Rettung
300-Kilo-Stein hielt Alpinist in Spalte gefangen
Rasche Rettungskette
Wilfing „aufgewacht“: Wenn jeder Handgriff zählt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf