Welle der Hilfsbereitschaft für bestohlene Kinder

„Wow, danke. Das ist doch nicht nötig!“ – Amelie und Lukas waren sichtlich überrascht, als die „Krone“ bei ihnen in der Ortschaft Landshaag in Feldkirchen/Donau im Mühlviertel läutete und zwei Kuverts übergab. In einem die gesammelten Spenden, im anderen ein persönlicher Brief einer pensionierten Linzerin, die auch noch 20 Euro dazugegeben hatte.