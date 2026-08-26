Welle der Hilfsbereitschaft für bestohlene Kinder

„Die Kinder sollen wissen, dass es mehr gute als böse Leute gibt“ – jenen oberösterreichischen Zwillingen, denen ein gemeiner Dieb die Kasse vom selbstgebastelten Obst- und Gemüsestand gestohlen hatte, schwappt eine Welle der Sympathie und Hilfsbereitschaft entgegen. Und einige haben sogar gespendet.
„Wow, danke. Das ist doch nicht nötig!“ – Amelie und Lukas waren sichtlich überrascht, als die „Krone“ bei ihnen in der Ortschaft Landshaag in Feldkirchen/Donau im Mühlviertel läutete und zwei Kuverts übergab. In einem die gesammelten Spenden, im anderen ein persönlicher Brief einer pensionierten Linzerin, die auch noch 20 Euro dazugegeben hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.