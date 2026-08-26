Linzer „Voodoo-Dealer“ müssen nun vor Gericht

In Afrika angeheuerte Subdealer („Läufer“) sollen mit Androhung von Voodoo-Zauber gefügig gemacht worden sein. Morgen, Donnerstag, müssen sich alle drei vor einem Schöffengericht dafür verantworten, Mutter und Sohn auch noch wegen Hehlerei und Geldwäsche. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.