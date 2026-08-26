Das sind die „Geheimakten“ zur Google-Serverfarm

Im Sommer 2008 wurde besiegelt, was heute, also 18 Jahre später, die Wogen hochgehen lässt: Damals kaufte Google jenes insgesamt 70 Hektar große Areal im oberösterreichischen Kronstorf, auf dem es nun ein Rechenzentrum baut. Einen kleinen Teil des Grundstücks veräußerte das Land Oberösterreich an den US-Konzern – diesen Teil benötigte der Internetriese für Zufahrtsstraßen zu seinem Betriebsgebiet.