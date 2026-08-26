Das sind die „Geheimakten“ zur Google-Serverfarm

Das Land Oberösterreich legt umfangreiche Dokumente zum Google-Rechenzentrum in Kronstorf offen. Darunter auch einen Kaufvertrag zwischen dem Land und dem US-Konzern über einen Teil des Areals, auf dem nun die Serverfarm entsteht. Die plötzliche Transparenz ist politisch eine Flucht nach vorn. Krone+ zeigt den Zugang zu den Unterlagen (siehe unten).
Im Sommer 2008 wurde besiegelt, was heute, also 18 Jahre später, die Wogen hochgehen lässt: Damals kaufte Google jenes insgesamt 70 Hektar große Areal im oberösterreichischen Kronstorf, auf dem es nun ein Rechenzentrum baut. Einen kleinen Teil des Grundstücks veräußerte das Land Oberösterreich an den US-Konzern – diesen Teil benötigte der Internetriese für Zufahrtsstraßen zu seinem Betriebsgebiet.
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