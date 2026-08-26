Neue Spekulationen: Ist Oberster Führer schon tot?

Weniger als fünf Menschen sollen Mojtaba getroffen haben

Auch Irans Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass er den Revolutionsführer seit Amtsantritt noch nicht getroffen habe. Nicht einmal Mojtabas engste Freunde und Verwandte haben ihn gesehen, so Azizi. Weniger als fünf Personen hätten Mojtaba seit seiner Ernennung zum Staatsoberhaupt getroffen, erklärte dem Historiker ein Verwandter Mojtabas – Mohammad Hossein Khoshvaght führte dafür „Sicherheitsgrüne“ an.