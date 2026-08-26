USA planen vorerst keine neuen Iran-Angriffe

Iranische Vertreter verhandeln derzeit mit dem Oman über neue Regelungen für die Straße von Hormuz. Er sei hoffnungsvoll, schon bald einen zwischenzeitlichen Schifffahrtskorridor für die Meerenge bekannt geben zu können, schrieb der omanische Außenminister Badr al-Busaidi auf der Plattform X nach Gesprächen am Dienstag. Die Gespräche laufen bereits seit mehreren Wochen. Im August hatte die iranische Führung schon erklärt, sich mit dem Oman auf eine neue Route für die Durchfahrt geeinigt zu haben. Das wurde offiziell aber nie bestätigt. Selbst wenn eine Einigung erzielt würde, würde dies die Wasserstraße nicht öffnen, heißt es aus dem Iran zudem. Dafür müssten die Vereinigten Staaten die weitgehenden Forderungen erfüllen, einschließlich der Aufhebung der Blockade iranischer Häfen.