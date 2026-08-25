Kampf um Europa! Alles für die 5-Jahres-Wertung

Der LASK kämpft noch um die Champions League, Salzburg möchte Sturm in die Europa League nachziehen und die Wiener Klubs wollen im Herbst in der Conference League Ligaphase aufgeigen. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ ist diesmal Ex-Kicker Thomas Flögel zu Gast. Der Ex-Hearts-Legionär weiß was vor allem auf Rapid im Rückspiel gegen den schottischen Meister zukommt. Insgesamt heißt es aber: Daumen drücken für Österreich!