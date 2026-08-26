19-Jähriger nach brutalem Taxi-Raub festgenommen

Opfer mit blutiger Kopfwunde ins Spital gebracht

Das Opfer suchte nach dem Angriff eine Polizeiinspektion auf. Der 67-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht – er hatte eine blutende Wunde am Kopf. Umgehend nahmen die Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, die Ermittlungen auf.