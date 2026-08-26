19-Jähriger nach brutalem Taxi-Raub festgenommen

Ein 19-Jähriger konnte nach einem Überfall auf ein Taxi schnell gefasst werden. Er hatte einen Taxi-Fahrer (67) am Sonntag brutal geschlagen und ausgeraubt.
Der schwere Raub ereignete sich am Sonntag gegen 02:05 Uhr. Der Lenker des Taxis fuhr zwei Fahrgäste von Wien-Brigittenau in die Oswald-Redlich-Straße in Wien-Floridsdorf. Als der Fahrer dort anhielt, versetzte ihm einer der beiden einen Schlag gegen den Kopf.
Zweiter Mann des Räuber-Duos flüchtete
Ein Tatverdächtiger bedrohte ihn mit einer vermeintlichen Schusswaffe, nahm die Geldbörse des 67-Jährigen an sich und lief in Richtung des dortigen Gemeindebaus. Der zweite Fahrgast soll noch vor der Attacke des anderen Mannes geflüchtet sein.
Opfer mit blutiger Kopfwunde ins Spital gebracht
Das Opfer suchte nach dem Angriff eine Polizeiinspektion auf. Der 67-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht – er hatte eine blutende Wunde am Kopf. Umgehend nahmen die Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, die Ermittlungen auf.
Räuber kurze Zeit später ausgeforscht
Den Beamten gelang es innerhalb kurzer Zeit, einen der Tatverdächtigen namentlich auszuforschen. Der 19 Jahre alte Österreicher wurde am Abend des 24.08.2026 an seiner Wohnadresse mit Unterstützung von Beamten der Direktion Spezialeinheiten / Einsatzkommando Cobra, nach Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen.
Suche nach beteiligtem Mann läuft
Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten beteiligten Mannes laufen auf Hochtouren.
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