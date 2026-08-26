Ungarns Regierung stuft Russland als Bedrohung ein

Weiterhin keine Waffenlieferungen

Magyar hatte bereits nach dem Regierungswechsel eine Abkehr von Orbáns Außenpolitik angekündigt, die auch in der EU auf Kritik gestoßen war. Seine bürgerliche Regierung ermögliche im Juni auch den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Orbán hatte diesen zwei Jahre lang mit seinem Veto blockiert. Inzwischen hat sich das Verhältnis zu Kiew entspannt. In bilateralen Gesprächen mit der ukrainischen Regierung legte die Magyar-Regierung die meisten strittigen Fragen im Verhältnis zum Nachbarland bei, darunter Rechte für die ungarische Minderheit in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien.