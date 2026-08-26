Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal mit Chinesen

KI-Start-up Moonshot bandelt mit US-Tech-Riesen an

Digital
26.08.2026 13:09
Hochrangige US-Regierungsmitglieder werfen Moonshot vor, zur Entwicklung von Kimi K3 Technologie ...
Hochrangige US-Regierungsmitglieder werfen Moonshot vor, zur Entwicklung von Kimi K3 Technologie des US-Rivalen Anthropic gestohlen zu haben.(Bild: AP/Ng Han Guan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das chinesische KI-Unternehmen Moonshot AI verhandelt Insidern zufolge mit Microsoft, Amazon und Google über eine Umsatzbeteiligung. Diese würde es den US-Tech-Riesen ermöglichen, Zugang zu dem erfolgreichen KI-Modell „Kimi K3“ von Moonshot zu erhalten, sagten drei mit den Gesprächen vertraute Personen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Moonshot strebe bis zu 30 Prozent an den Einnahmen an, die mit Kimi-K3-bezogenen Diensten auf Microsofts Azure, Amazon Web Services und Google Cloud erzielt würden. Die Gespräche befänden sich jedoch in einem frühen Stadium und es sei nicht sicher, ob sie zu einer Einigung führen würden, hieß es weiter. Moonshot reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die anderen Unternehmen wollten sich nicht äußern.

Ein Abschluss wäre der erste große Vertrag über eine Umsatzbeteiligung zwischen einem chinesischen Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz und einem großen US-Cloud-Anbieter. Die Verhandlungen verdeutlichen, wie führende chinesische KI-Modelle, die oft deutlich günstiger sind als westliche Angebote, in den USA an Zugkraft gewinnen. Dies geschieht trotz nationaler Sicherheitsbedenken in Washington, die zu Exportverboten für KI-Chips nach China geführt haben.

Lesen Sie auch:
Moonshot hatte erst am Freitag sein neues KI-Modell Kimi K3 vorgestellt, das US-Modellen ...
KI aus China
USA beschuldigen Moonshot AI des Ideendiebstahls
23.07.2026

Kritik von der US-Regierung
Moonshot steht in der Kritik von US-Regierungsvertretern. US-Finanzminister Scott Bessent hatte im vergangenen Monat erklärt, er erwäge, das Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen. Hochrangige US-Regierungsmitglieder werfen der Firma aus Peking vor, zur Entwicklung von Kimi K3 Technologie von Anthropic gestohlen und illegal Chips von Nvidia erworben zu haben. Moonshot hatte dies zurückgewiesen.

Moonshot wurde 2023 gegründet und wird von mehreren chinesischen Tech-Riesen unterstützt, unter anderem dem Cloud-Konzern Alibaba. Das Start-up sammelte im Mai mehr als zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) ein und bereitet Insidern zufolge einen möglichen Börsengang in Hongkong vor.

Für KI-Modellanbieter wie Moonshot sind die großen Cloud-Anbieter der wichtigste Weg zur Verbreitung bei Unternehmenskunden. Obwohl Kimi K3 als „Open-Weight“-Modell heruntergeladen und modifiziert werden kann, dürften nur wenige Kunden ein System mit 2,8 Billionen Parametern wegen der enormen Rechenkosten auf ihrer eigenen Infrastruktur betreiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
26.08.2026 13:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Panzerschutz „Arena-M“
So überwältigt Kiew Putins Hightech-Drohnenabwehr
Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will mit seinem Android „IRON“ mit Teslas kommendem ...
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Chinas Robo-Olympiade
Humanoider Roboter knackte Usain Bolts Weltrekord
Ab 2028 werden Gamer im Elektronikmarkt keine neuen Playstation-Spiele mehr kaufen können, Sony ...
Krone Plus Logo
Machtverschiebung
Ende der PlayStation-Discs: Was Gamern jetzt blüht
Berufliche Anreize seien an die Bedürfnisse der Truppe „angepasst“ worden.
Extraurlaub zum Start
US-Soldaten verlängern Dienst, um GTA VI zu zocken
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
207.370 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.333 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
125.698 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3503 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1767 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1400 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Digital
Deal mit Chinesen
KI-Start-up Moonshot bandelt mit US-Tech-Riesen an
Krone Plus Logo
Projekt in Kronstorf
Das sind die „Geheimakten“ zur Google-Serverfarm
„Verlorene Generation“
Weniger Einstiegsjobs für junge Menschen durch KI
Urteil in Brasilien
Kinder-Daten verarbeitet: Hohe Strafe für TikTok
Spielemesse in Köln
Gamescom feierlich mit Trailer-Feuerwerk eröffnet

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf