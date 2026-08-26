KI-Start-up Moonshot bandelt mit US-Tech-Riesen an

Moonshot strebe bis zu 30 Prozent an den Einnahmen an, die mit Kimi-K3-bezogenen Diensten auf Microsofts Azure, Amazon Web Services und Google Cloud erzielt würden. Die Gespräche befänden sich jedoch in einem frühen Stadium und es sei nicht sicher, ob sie zu einer Einigung führen würden, hieß es weiter. Moonshot reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die anderen Unternehmen wollten sich nicht äußern.