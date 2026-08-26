Raser sorgen weiterhin für schlaflose Nächte

Trotz der neuen Verbotsschilder rund um das Strandbad Klagenfurt reißen die Beschwerden über illegale Autorennen mitten in der Nacht nicht ab. Vielmehr scheint sich das Problem zu verlagern. Nun weichen die Raser auch zum Minimundus-Parkplatz aus. Die Polizei fordert von der Stadt eine Gesamtlösung.