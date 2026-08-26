Wien Hauptbahnhof: Zug nach Crash entgleist

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Crash am Wiener Hauptbahnhof. Dabei sind ein Personenzug und ein Güterzug zusammengeprallt, woraufhin eine der Bahnen entgleiste. Auf der Strecke kommt es zu Einschränkungen.
Gegen 11.30 Uhr kam es am Hauptbahnhof zu einem Unfall mit zwei Zügen. Angaben der ÖBB zufolge hat dabei ein leerer Personenzug einen Güterzug gestreift, woraufhin die Lok des Güterzugs aus den Schienen gesprungen ist. Der Personenzug wurde an der Seite beschädigt.
Keine Verletzten
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wegen des Unfalls sind derzeit Zugfahrten zwischen Wien Hbf und Gramatneusiedl Bahnhof bis voraussichtlich 18 Uhr nur eingeschränkt möglich.
Schienenersatzverkehr auf der Strecke
Für Züge der Linien REX 63 und REX 64 haben die ÖBB Schienenersatzverkehrsbusse zwischen Wien Hbf und Gramatneusiedl Bahnhof organisiert. Die Fahrgäste werden dazu angehalten, 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen.
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