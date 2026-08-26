Österreichs Klimaneutralität: Was das bedeutet

Österreich soll in 13 Jahren klimaneutral sein, also eine Null-Emissionen-Bilanz haben. Derzeit setzen wir 67 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent frei. Die Regierung selbst spricht von einem „sehr ambitioniertem Ziel“. Was bedeutet Klimaneutralität für den einzelnen? Müssen alle ihre Heizungen tauschen und auf E-Autos umsteigen? Die „Krone“ hat die Antworten.