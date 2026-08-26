Österreichs Klimaneutralität: Was das bedeutet

Österreich soll in 13 Jahren klimaneutral sein, also eine Null-Emissionen-Bilanz haben. Derzeit setzen wir 67 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent frei. Die Regierung selbst spricht von einem „sehr ambitioniertem Ziel“. Was bedeutet Klimaneutralität für den einzelnen? Müssen alle ihre Heizungen tauschen und auf E-Autos umsteigen? Die „Krone“ hat die Antworten.
2025 sind Österreichs Emissionen wieder gestiegen. Im europäischen Vergleich hat Österreich seine Emissionen in den letzten Jahrzehnten verhältnismäßig wenig reduziert, nämlich zwischen 1990 und 2024 um nur 15,5 Prozent.
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