Philipp freut sich: Diese Zuschauer machen mit!

Philipp bringt Bewegung zu allen nach Hause: Mitmachen, fit werden und gemeinsam Spaß haben! Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Sportler. Jeder ist willkommen! Philipp liest eure Zuschauerbriefe, zeigt eure Fotos und Videos und freut sich über jeden, der bei der Bewegungs-Challenge dabei ist. Schickt eure Momente und werdet Teil der Aktion!