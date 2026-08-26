Papst für unkonventionellen Stil ausgezeichnet

Spike Lee am Modethron

Angeführt wird die Auswahl von US-Regisseur Spike Lee. Der Filmemacher ist nicht nur als leidenschaftlicher Fan der New York Knicks bekannt, sondern auch für seine auffälligen Outfits. Auch die Eiskunstläuferin Alysa Liu zählt zu den diesjährigen Stil-Originalen, sowie Thelma Golden, Direktorin des Studio Museum in Harlem.