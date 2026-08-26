Papst für unkonventionellen Stil ausgezeichnet

Papst Leo XIV. ist vom Modemagazin „Vanity Fair“ in die Liste der bestgekleideten Persönlichkeiten aufgenommen worden. Das Kirchenoberhaupt falle laut dem Magazin durch seinen unkonventionellen Stil auf, bei dem er die traditionelle Soutane mit Nike-Turnschuhen und Baseballkappen kombiniere.
Laut der Modebibel zeigte Robert Francis Prevost – so der bürgerliche Name des Papstes – bereits vor seiner Wahl auf den Stuhl Petri ein besonderes Gespür für Stil.
Als „Father Bob“ habe er seine „bescheidene, cremefarbene Soutane gehoben, indem er sie mit Nike-Sneakern kombinierte“. Auch als Papst habe er sich diesen ungezwungenen und ironischen Modestil bewahrt und trage im Alltag immer wieder lässige Baseballkappen.
Klicken Sie sich hier durch die Best-Dressed-Liste der „Vanity Fair“:
Best Dressed List kürt zehn Persönlichkeiten
Das Magazin hat für seine Best Dressed List 2026 zehn Persönlichkeiten ausgewählt, die mit einem eigenständigen modischen Blick und außergewöhnlichen Auftritten auffallen.
Demnach folgen die ausgewählten Personen keinen Trends und haben eine ganz eigene modische Handschrift. Unter den zehn von dem Modemagazin gekürten „Originals“ finden sich Künstler, Sportler, Designer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Spike Lee am Modethron
Angeführt wird die Auswahl von US-Regisseur Spike Lee. Der Filmemacher ist nicht nur als leidenschaftlicher Fan der New York Knicks bekannt, sondern auch für seine auffälligen Outfits. Auch die Eiskunstläuferin Alysa Liu zählt zu den diesjährigen Stil-Originalen, sowie Thelma Golden, Direktorin des Studio Museum in Harlem.
2021 hatte die italienische Ausgabe des Magazins „Vanity Fair“ Papst Franziskus die Titelseite gewidmet
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