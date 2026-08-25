Wie digital darf unser Alltag sein?

Paket aufgeben, Taxi rufen, Bankgeschäfte erledigen: Fast überall wird man heute an Automaten, QR-Codes und Computerstimmen verwiesen. Für die einen ist das praktisch und spart Zeit, für andere führt das regelmäßig zu Frust. Wie geht es Ihnen damit? Machen Ihnen diese Veränderungen Sorgen oder überwiegen die Vorteile?