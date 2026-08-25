Wie digital darf unser Alltag sein?

Paket aufgeben, Taxi rufen, Bankgeschäfte erledigen: Fast überall wird man heute an Automaten, QR-Codes und Computerstimmen verwiesen. Für die einen ist das praktisch und spart Zeit, für andere führt das regelmäßig zu Frust. Wie geht es Ihnen damit? Machen Ihnen diese Veränderungen Sorgen oder überwiegen die Vorteile?
Die Digitalisierung macht vieles im Alltag spürbar einfacher: Rechnungen sind mit wenigen Klicks erledigt, Wartezeiten an Kassen verkürzen sich, wenn man sich für eine SB-Kassa entscheidet. Außerdem bieten die neuen Technologien enorme Chancen für Wirtschaft und Spitzenforschung.
Gleichzeitig stoßen rein digitale Angebote oft an Grenzen. Fehlerhafte QR-Codes, missverständliche Computerstimmen an Hotlines oder plötzliche Systemausfälle sorgen regelmäßig für Frust. Gerade für Menschen ohne Smartphone oder Internetzugang entstehen so neue Hürden im Alltag, weshalb der Wunsch nach verlässlichen, analogen Alternativen und persönlicher Betreuung weiter groß ist.
Ihre Meinung ist gefragt!
In welchen Situationen empfinden Sie Automaten, Apps oder QR-Codes als echte Erleichterung und wo eher als Ärgernis? Sollte es ein Recht geben, Dinge auch weiterhin ganz „klassisch“ analog zu erledigen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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