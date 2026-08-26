Pflegender Sohn: „War ein echter Spießrutenlauf“

„Als ich gehört habe, ich müsse noch eine Sachverhaltsdarstellung übermitteln, ist mir der Kragen geplatzt. Ich kann nicht mehr.“ Markus Sora aus Edt bei Lambach in Oberösterreich pflegt seit mehr als einem Jahr seine schwerst demente Mutter Dietlinde (84) daheim. Seither muss er sich mit den Ämtern und Ministerien herumschlagen.