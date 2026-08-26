Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Attersee gestürzt

Augenzeuge: „Wann zieht er denn endlich hoch?“

Österreich
26.08.2026 14:34
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Eine zweisitzige Maschine, die in Salzburg gestartet war, hat Mittwoch Mittag über dem Attersee plötzlich an Höhe verloren und ist ins Wasser gestürzt. Die Rettungsarbeiten sind noch im Gange, derzeit werden Ölsperren ausgelegt. Die „Krone“ hat mit einem Augenzeugen gesprochen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Johann R. (44) hat seinen Hof mit Zimmervermietung direkt oberhalb der Stelle, wo der Flieger in Steinbach am Attersee in den See gestürzt ist. Im „Krone“-Gespräch schildert er, was er gesehen hat.

Flugzeug verschwand hinter Bäumen
„Ich hab‘ das Flugzeug heruntertrudeln gesehen und zu meinem Nachbarn gesagt: Schau, da ist ein Kunstflieger. Dann ist das Flugzeug hinter den Bäumen verschwunden. Er ist immer weiter und weiter heruntergekommen, wir haben schon die ganze Zeit gesagt: Wann zieht er denn endlich hoch?“

Rettungshubschrauber schwebten über der Unfallstelle.
Rettungshubschrauber schwebten über der Unfallstelle.(Bild: Peter Breitenhaler)
(Bild: Robert Loy)
(Bild: Robert Loy)
(Bild: Robert Loy)

Dazu ist es nicht mehr gekommen. Johann R. schildert: „Der Flieger ist senkrecht heruntergekommen. Das hat ausgesehen wie ein Blatt, das sich dreht. Ich habe dann den Aufschlag gehört. Es hat sich angehört, als ob jemand eine riesige Holzplatte auf die Wasseroberfläche drischt. Es hat einfach Patsch gemacht, es ist schwer, dieses Geräusch zu beschreiben. Aber es war plötzlich das Motorgeräusch weg.“

Die Stelle, an der der Flieger zuletzt Signale sendete.
Die Stelle, an der der Flieger zuletzt Signale sendete.(Bild: Flightradar24)

Setzte Rettungskette in Gang
R. griff sofort zum Handy, tippte die Nummer 122 ins Handy, den Notruf der Feuerwehr, seine Nachbarin und Cousine hat zeitgleich bei der Polizei Alarm geschlagen. Der Einsatz lief nur wenige Augenblicke nach dem Absturz an, umliegende Feuerwehren, die Wasserrettung, Notarzthubschrauber Martin 3 sowie die Polizei waren rasch vor Ort.

Lesen Sie auch:
Aktuell wird fieberhaft nach dem Wrack und möglichen Überlebenden gesucht.
Suche nach Wrack
Kleinflugzeug über dem Attersee abgestürzt
26.08.2026

Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, war vom Wrack nichts mehr zu sehen. Vom Polizeihubschrauber aus, der sich ebenfalls an der Suche beteiligt hatte, waren nur noch wenige Wrackteile zu stehen. Einheimische wissen: „Der See ist an dieser Stelle bis zu 160 Meter tief.“ In Steinbach hat man jetzt damit begonnen, die Suche und Bergung des Wracks zu koordinieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
26.08.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SalzburgAttersee
Polizei
Wasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
208.480 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.345 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
132.391 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3503 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1826 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1399 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Österreich
Gefahr für Imkerei
Asiatische Hornisse erstmals in Tirol nachgewiesen
Diskutieren Sie mit!
Qualzucht: Wie stoppt man den Trend?
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
In Attersee gestürzt
Augenzeuge: „Wann zieht er denn endlich hoch?“
Polizei sucht Zeugen
Mitten in Nacht: Duo attackierte Burschen (16)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf