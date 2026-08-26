Augenzeuge: „Wann zieht er denn endlich hoch?“

Dazu ist es nicht mehr gekommen. Johann R. schildert: „Der Flieger ist senkrecht heruntergekommen. Das hat ausgesehen wie ein Blatt, das sich dreht. Ich habe dann den Aufschlag gehört. Es hat sich angehört, als ob jemand eine riesige Holzplatte auf die Wasseroberfläche drischt. Es hat einfach Patsch gemacht, es ist schwer, dieses Geräusch zu beschreiben. Aber es war plötzlich das Motorgeräusch weg.“