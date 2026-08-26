Der teuerste 18-Jährige der Fußball-Geschichte!

Viana: „Ein riesiges Talent“

Auch Citys Sportdirektor Hugo Viana ist vom Neuzugang überzeugt. „Ayyoubs Potenzial ist extrem groß – er ist ein Spieler, der alles mitbringt, was ein Top-Mittelfeldspieler braucht“, erklärt der Portugiese. Besonders Bouaddis Spielverständnis habe die Verantwortlichen beeindruckt. „Mit gerade einmal 18 Jahren verfügt er bereits über eine außergewöhnliche Fußballintelligenz, und unter Enzos Anleitung wird sich diese nur weiterentwickeln.“ Manchester City habe den Youngster vor der Verpflichtung intensiv beobachtet. „Wir haben ihn sehr, sehr genau verfolgt und sind während dieses Prozesses immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er ein riesiges Talent ist, das bei City aufblühen wird“, so Viana.