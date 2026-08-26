Der teuerste 18-Jährige der Fußball-Geschichte!

Manchester City hat den marokkanischen Teenager Ayyoub Bouaddi um kolportierte 100 Millionen Euro von Lille erworben. Der 18-jährige Mittelfeldspieler erhielt einen Fünfjahresvertrag, wie der englische Fußball-Topclub am Mittwoch ohne Angaben zur Ablösesumme bekanntgab.
Noch nie in der Fußball-Geschichte ist so viel Geld für die Verpflichtung eines 18 Jahre alten Fußballers geflossen. Bouaddi verdrängt damit ein anderes ehemaliges Lille-Talent vom Thron der teuersten 18-Jährigen im Weltfußball; Leny Yoro hatte dem LOSC 2024/25 eine Ablöse von 62 Millionen Euro eingebracht (zu den teuersten Verkäufen des Klubs). Mit dem Innenverteidiger stand Bouaddi noch in 16 Partien für Lille gemeinsam auf dem Platz, in der französischen U21-Nationalmannschaft begegneten sie sich später noch fünfmal. In Manchester treffen sich die beiden nun auch auf Vereinsebene wieder. Yoro spielt allerdings beim Stadtrivalen United.
Für Lille hatte Bouaddi in der Vorsaison in der französischen Liga 30 Spiele bestritten. Bei der WM stand er für Marokko auf dem Weg ins Viertelfinale fünfmal in der Startelf.
„Das ist ein ganz besonderer Tag für mich und meine Familie“, wird Bouaddi von Manchester City zitiert. „Manchester City ist für mich der beste Klub der Welt. Es ist ein Traum, hier zu sein und mich City-Spieler nennen zu dürfen. Ich habe den Großteil meines Lebens hart dafür gearbeitet, der bestmögliche Spieler zu werden und es bis an die Spitze zu schaffen.“
Vor allem die Spielphilosophie der „Citizens“ habe es ihm angetan. „Ich habe City viele Jahre lang verfolgt und liebe ihren Spielstil. City versucht immer, qualitativ hochwertigen Fußball zu spielen. Und sie haben gezeigt, dass sie Gewinner sind – dieser Klub fühlt sich so an, als wäre er zum Gewinnen gemacht.“
„Ich kann mich noch enorm verbessern“
Bouaddi weiter: „Ich muss mich noch in vielen Bereichen verbessern. Ich bin erst 18. Ich bin glücklich mit den Fortschritten, die ich bisher gemacht habe, aber ich weiß auch, dass ich mich noch enorm verbessern kann. Das ist ohne Zweifel der beste Ort für mich, um das zu tun.“
Viana: „Ein riesiges Talent“
Auch Citys Sportdirektor Hugo Viana ist vom Neuzugang überzeugt. „Ayyoubs Potenzial ist extrem groß – er ist ein Spieler, der alles mitbringt, was ein Top-Mittelfeldspieler braucht“, erklärt der Portugiese. Besonders Bouaddis Spielverständnis habe die Verantwortlichen beeindruckt. „Mit gerade einmal 18 Jahren verfügt er bereits über eine außergewöhnliche Fußballintelligenz, und unter Enzos Anleitung wird sich diese nur weiterentwickeln.“ Manchester City habe den Youngster vor der Verpflichtung intensiv beobachtet. „Wir haben ihn sehr, sehr genau verfolgt und sind während dieses Prozesses immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er ein riesiges Talent ist, das bei City aufblühen wird“, so Viana.
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