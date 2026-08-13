Novak Djokovic bekommt seine eigene Doku

24 Grand-Slam-Titel, 428 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und mehr als 1.100 gewonnene Matches – Novak Djokovic ist bereits jetzt eine Legende. Und zugleich eine umstrittene. Filmemacher Jason Hehir zeichnet in seiner Dokumentation „Der Wolf im Winter“ nun den Werdegang des Tennisspielers nach, der im kriegsgeplagten Serbien aufwuchs und sich in der Welt des Sports nach oben kämpfte. Dabei eckte er mit seinen politischen Ansichten auch immer wieder an.
Als Interviewpartner konnte Hehir neben Djokovic selbst Tennisgrößen wie Rafael Nadal, Andre Agassi, Boris Becker oder Jim Courier gewinnen. Gemeinsam zeichnet man das Bild einer komplexen Persönlichkeit.
Abrufbar ab Donnerstag bei Netflix.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.