Novak Djokovic bekommt seine eigene Doku

24 Grand-Slam-Titel, 428 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und mehr als 1.100 gewonnene Matches – Novak Djokovic ist bereits jetzt eine Legende. Und zugleich eine umstrittene. Filmemacher Jason Hehir zeichnet in seiner Dokumentation „Der Wolf im Winter“ nun den Werdegang des Tennisspielers nach, der im kriegsgeplagten Serbien aufwuchs und sich in der Welt des Sports nach oben kämpfte. Dabei eckte er mit seinen politischen Ansichten auch immer wieder an.