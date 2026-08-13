Weitere Erkenntnisse rund um Leiche in Innsbruck

Obduktion brachte neue Erkenntnisse

Wie bereits berichtet, wurde die Leiche in der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert. Am Mittwoch hieß es, dass vorerst keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vorliegen. Dies bestätigte die Polizei nun auch am Donnerstag. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständigen Stellen erstattet.