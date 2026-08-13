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Wegen Transferrechten

Ex-Teamspieler zieht‘s jetzt wieder nach Mexiko

Sport-Mix
13.08.2026 09:57
Rasid Mahalbasic
Rasid Mahalbasic(Bild: LeSteve - Stefan Simonovic)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der aktuell vereinlose Basketball-Profi Rasid Mahalbasic könnte aufgrund von Transferrechten wieder in Mexiko landen. Der 99-fache österreichische Ex-Teamspieler war bereits bei 18 verschiedenen Auslandsstationen tätig.

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Basketball-Profi Rasid Mahalbasic verließ heuer nach dem Saisonende bekanntlich Österreichs Topliga-Klub BC Vienna. Jetzt steht der 35-jährige Center wieder vor einem Wechsel nach Mexiko – aufgrund einer interessanten Konstellation.

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