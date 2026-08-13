Der ESC findet 2027 im Badeort Burgas statt

„Lebendige, gastfreundliche Stadt“

Die Vorfreude auf den kommenden ESC in Bulgarien ist jedenfalls groß und die Wahl sei nicht schwergefallen, denn: „Burgas bringt etwas ganz Besonderes in den Eurovision Song Contest ein. Es ist eine lebendige, gastfreundliche Stadt am Schwarzen Meer mit einer starken musikalischen und kulturellen Identität, und sie verfügt über den Ehrgeiz, die Infrastruktur und die Leidenschaft, die nötig sind, um die Eurovision-Familie willkommen zu heißen“, schwärmte ESC-Direktor Martin Green.