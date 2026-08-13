Erdogans härtester Rivale wechselt zu neuer Partei

„Heute eröffnen wir einen NEUEN Weg, um eine stärkere, demokratischere und hoffnungsvollere Zukunft für die Türkei aufzubauen“, erklärte Imamoğlu auf der Kurznachrichtenplattform X. Damit trete er nach 17 Jahren aus der Republikanischen Volkspartei (CHP) aus. Zugleich rief er Anhänger dazu auf, ebenfalls der „Yeni Parti“ („Neue Partei“) beizutreten.