Kronprinzessin Amalia zeigte ihre lange Narbe

Bei ihrem Auftritt in Aachen waren alle Blicke auf Kronprinzessin Amalia gerichtet. Das lag aber nicht nur an dem Glamour-Look der 22-Jährigen, sondern auch an einem ganz besonderen Detail: Denn die Narbe ihres schweren Reitunfalls will die Tochter von Königin Máxima und König Willem-Alexander nun nicht mehr verstecken!
Bei der Eröffnungsfeier der FEI World Championships in Aachen war die niederländische Kronprinzessin in ihrem grün-weiß gestreiften Kleid eindeutig DER Hingucker. Und sorgte zudem für eine Überraschung.
Lange Narbe am linken Oberarm
Denn das ärmellose Dress der 22-Jährigen enthüllte auch eine lange Narbe am linken Arm, die sich vom Ellbogen über den Oberarm mehrere Zentimeter hinaufzog.
Was es damit auf sich hat? Im letzten Jahr stürzte Amalia von ihrem Pferd „Mojito“ und brach sich den Oberarm. Noch am selben Tag des schweren Reitunfalls wurde die Kronprinzessin im Universitätsklinikum Utrecht operiert.
Wegen der OP mussten sogar mehrere Termine abgesagt bzw. verschoben werden – unter anderem ein Fotoshooting mit ihrer Familie.
Mit Pferden auf Tuchfühlung
Amalias Liebe zu Pferden hat der Reitunfall aber keinen Abbruch getan, wie sie Anfang der Woche in Aachen unter Beweis stellte. Noch vor der offiziellen Eröffnung schaute die Kronprinzessin nämlich in den Stallungen vorbei und ging mit einigen der edlen Vierbeiner auf Tuchfühlung.
Bei der Eröffnungsfeier zeigte sich Amalia schließlich gut gelaunt und fachsimpelte nicht nur mit Königin Mary von Dänemark, sondern auch mit Elena von Spanien.
Amalias Narbe war übrigens auch hinter den Kulissen Thema, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Denn auf Nachfrage des Printen-Königs Hermann Bühlbecker zeigte Amalia ihren linken Oberarm. „Ich hatte sie gefragt, wie es ihr nach ihrem Reitunfall vergangenes Jahr geht, und sie zeigte mir ihre lange Narbe am Arm“, verriet dieser der deutschen Zeitung.
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