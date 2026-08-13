US-Lottospieler gewinnt 903 Millionen Euro

Der „Powerball“ ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, die Spielscheine kosten zwei US-Dollar (rund 1,74 Euro). Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 292 Millionen. Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar (rund 1,74 Milliarden Euro) zu gewinnen.