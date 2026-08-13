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„Powerball“-Jackpot

US-Lottospieler gewinnt 903 Millionen Euro

Ausland
13.08.2026 10:58
Der „Powerball“ ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den ...
Der „Powerball“ ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten.(Bild: ©MartinLee 2026)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was soll man bloß mit 903 Millionen Euro anstellen? Mit dieser Frage muss sich nun ein Lottospieler in den USA beschäftigen, der den Jackpot bei der US-Lotterie „Powerball“ geknackt hat.

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Ein im US-Bundesstaat Illinois verkaufter Spielschein mit den Zahlen 4, 26, 66, 67, 69 und der Zusatzzahl 9 stimmte mit allen sechs am Mittwochabend (Ortszeit) gezogenen Zahlen überein. Nach Angaben der Illinois Lottery wurde der Schein an einer Tankstelle im Ort Quincy verkauft. Es handelt sich um den größten Jackpot in diesem Jahr und um den achtgrößten in der Geschichte der Lotterie.

Jackpot-Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 292 Millionen
Der glückliche Gewinner kann wählen, ob er die volle Summe in 30 Raten über 29 Jahre ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten will – in diesem Fall 450,5 Millionen Dollar (etwa 391 Millionen Euro). In beiden Fällen muss der Gewinn versteuert werden.

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Der „Powerball“ ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, die Spielscheine kosten zwei US-Dollar (rund 1,74 Euro). Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 292 Millionen. Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar (rund 1,74 Milliarden Euro) zu gewinnen.

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