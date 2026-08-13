„Die Kids können hier das machen, was sie lieben“

Profi-Kicker sind begeistert vom Projekt

Dem pflichtete auch das Vienna-Duo Bernhard Zimmermann und Jana Mayer bei, die beide ihre ersten Fußball-Schritte auf den Funcourts in Wien und Niederösterreich machten: „Nicht jedes Kind hat die finanziellen Möglichkeiten, in einem Verein zu spielen. Richtig cool, dass ihnen hier ermöglicht wird, dennoch zu tun, was sie am liebsten machen.“ Auch Sportclub-Kicker Samuel Oppong gab in seiner Jugend in den Käfigen der Stadt Gas, hat einen wichtigen Ratschlag für die Kids: „Neben dem Fußballspielen auf gar keinen Fall die Schule vernachlässigen!“