Der Klage-Kaiser schlägt schon wieder zu

Die Causa um den Bischofshofen Sportklub 1933 nimmt immer größere Ausmaße an. Zur Erinnerung: Der Chaos-Klub wurde vom Salzburger Fußballverband (SFV) nicht für die Regionalliga Nord zugelassen. Der Grund: Er hatte nicht über eine behördliche Erlaubnis für eine Spielstätte verfügt und konnte somit keinen Platz für die Heimspiele vorweisen. Von Akzeptanz der Entscheidung kann auf Seiten des BSK keine Rede sein. Wie berichtet, reichte der Klub in persona Obmann Josef Reiter eine einstweilige Verfügung gegen die Stadtgemeinde Bischofshofen ein. Seit der Verhandlung vor dem Bezirksgericht St. Johann sind gut drei Wochen vergangen. Eine offizielle Entscheidung ist bis jetzt nicht gefallen. Ganz am Ende der möglichen Frist klagte Reiter die Stadtgemeinde auch auf Besitzstörung.