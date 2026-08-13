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Unglaublicher Vorfall

Für tot erklärt, dann Gerüchte: Tragödie um Kicker

Fußball International
13.08.2026 10:45
Nach dem tragischen Tod von Chindeu Ozor kamen zunächst Gerüchte auf.
Nach dem tragischen Tod von Chindeu Ozor kamen zunächst Gerüchte auf.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_katsinaunitedfc)
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Von krone Sport

Ein kurioser und gleichermaßen tragischer Vorfall beschäftigt derzeit den nigerianischen Fußball! Nachdem Chindeu Ozor in einem Testspiel seines Vereins Katsina United gegen Niger Tornadoes auf dem Platz zusammengebrochen war, wurde er für tot erklärt. Doch wenige Stunden später kam es zu einer überraschenden Wendung: In der Leichenhalle soll der Kicker plötzlich wieder seine Hand bewegt haben, wie mehrere Quellen berichtet hatten. Doch mittlerweile scheint klar zu sein: Der 27-Jährige hat nicht überlebt. 

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In der Anfangsphase des Testspiels von Katsina United passierte die Tragödie. Ozor brach plötzlich auf dem Rasen zusammen. Fans und Mitspieler waren sogleich schockiert. Ärzte eilten zum Verteidiger und erklärten ihn schließlich für tot. 

Ozor wurde in ein Leichenschauhaus gebracht, wo es dann zur überraschenden Wende kam. Wie die „Sun“ unter Berufung auf den Ex-Klub des Kickers berichtet, soll der Fußballer dort plötzlich wieder seine Hand bewegt haben. Er sei sofort auf die Intensivstation des nahegelegenen Spitals gebracht worden, wo die Ärzte versucht hätten, seinen Zustand zu stabilisieren.

Sein Verein hatte unterdessen bereits den Tod des Nigerianers bekannt gegeben. „Unsere Gedanken, Gebete und unsere Kraft sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Warrior.“ Die Berichte über mögliche Lebenszeichen sorgten schließlich für Aufregung.

Klub bittet keine falschen Nachrichten zu verbreiten
Allerdings wohl zu Unrecht, wie die neuesten Informationen nahelegen: „Als wir ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht hatten, wurde er von einem Arzt für tot erklärt. Wir erhielten einen Polizeibericht und brachten ihn zurück zum Katsina General Hospital, wo ebenfalls gesagt wurde, dass er tot sei“, erklärte ein Klub-Sprecher.

Der Verein bittet nun keine falschen Nachrichten zu verbreiten und das Andenken an den verstorbenen Kicker zu ehren. Gerade in Hinblick auf seine Familie. Auch Ex-Klub Heartland FC hat mittlerweile bestätigt: „Du hast dein Bestes gegeben und dich bemüht, das Beste aus dieser – wie wir dachten – zweiten Chance zu machen, die dir gegeben wurde, aber leider hast du es nicht geschafft.“

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