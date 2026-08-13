Für tot erklärt, dann Gerüchte: Tragödie um Kicker

Ein kurioser und gleichermaßen tragischer Vorfall beschäftigt derzeit den nigerianischen Fußball! Nachdem Chindeu Ozor in einem Testspiel seines Vereins Katsina United gegen Niger Tornadoes auf dem Platz zusammengebrochen war, wurde er für tot erklärt. Doch wenige Stunden später kam es zu einer überraschenden Wendung: In der Leichenhalle soll der Kicker plötzlich wieder seine Hand bewegt haben, wie mehrere Quellen berichtet hatten. Doch mittlerweile scheint klar zu sein: Der 27-Jährige hat nicht überlebt.