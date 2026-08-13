Der süße Marsupilami erobert das Kino

Für David (Philippe Lacheau) läuft es gerade alles andere als rund. Im Zoo steht sein Job auf der Kippe, mit seiner Ex-Frau Tess (Élodie Fontan) gibt es regelmäßig Streit – und Sohn Léo (Corentin Guillot) wünscht sich nichts sehnlicher als gemeinsame Ferien mit seinen Eltern. Seine einzige Bedingung: Mama und Papa dürfen sich nicht streiten. Doch dann bekommt David von seinem zwielichtigen Chef, gespielt von Jean Reno, ein Angebot, das er kaum ablehnen kann: Während einer Kreuzfahrt von Südamerika nach Frankreich soll er ein geheimnisvolles Paket schmuggeln. Als perfekte Tarnung darf die ganze Familie mit auf Reisen.