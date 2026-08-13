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Der süße Marsupilami erobert das Kino

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13.08.2026 11:07
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Ein kleiner Wirbelwind mit Punkten, Riesenaugen und einem schier endlosen Schwanz sorgt schon bald für mächtig Chaos auf der großen Leinwand. Rund um das neue Kinoabenteuer „Marsupilami“, welches am 20. August in die Kinos kommt, verlost die „Krone“ 5x2 Kinokarten sowie fünf kuschelige Marsupilami-Plüschtiere.

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Für David (Philippe Lacheau) läuft es gerade alles andere als rund. Im Zoo steht sein Job auf der Kippe, mit seiner Ex-Frau Tess (Élodie Fontan) gibt es regelmäßig Streit – und Sohn Léo (Corentin Guillot) wünscht sich nichts sehnlicher als gemeinsame Ferien mit seinen Eltern. Seine einzige Bedingung: Mama und Papa dürfen sich nicht streiten. Doch dann bekommt David von seinem zwielichtigen Chef, gespielt von Jean Reno, ein Angebot, das er kaum ablehnen kann: Während einer Kreuzfahrt von Südamerika nach Frankreich soll er ein geheimnisvolles Paket schmuggeln. Als perfekte Tarnung darf die ganze Familie mit auf Reisen.

(Bild: 2026 PATHE╠ü FILMS – BAF PROD – TF1 FILMS PRODUCTION – ARTEMIS PRODUCTIONS)
(Bild: 2026 PATHE╠ü FILMS – BAF PROD – TF1 FILMS PRODUCTION – ARTEMIS PRODUCTIONS)
(Bild: 2026 PATHE╠ü FILMS – BAF PROD – TF1 FILMS PRODUCTION – ARTEMIS PRODUCTIONS)

Plötzlich ist das Marsupilami da
Was zunächst nach einem ungewöhnlichen Familienurlaub klingt, entwickelt sich schnell zum turbulenten Abenteuer. Denn das mysteriöse Paket ist heiß begehrt – und als sich daraus plötzlich ein kleines, gepunktetes Wesen mit riesigen Augen und überlangem Schwanz befreit, ist klar, warum. Ein Marsupilami-Baby ist mit an Bord! Schon bald sind sowohl Jäger als auch Beschützer des legendären Wesens hinter der Familie her. Damit beginnt eine wilde Reise voller Verwechslungen, Action, Überraschungen und jeder Menge Spaß.

(Bild: 2026 PATHE╠ü FILMS – BAF PROD – TF1 FILMS PRODUCTION – ARTEMIS PRODUCTIONS)

Filmpakete gewinnen
Passend zum Filmstart verlost die „Krone“ fünf Gewinnpakete mit jeweils zwei Kinokarten, einem Marsupilami-Plüschtier sowie Band 34 oder 35 des beliebten Comicbuches

(Bild: Panda Filmverleih adobe stock sasint)

. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil,

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